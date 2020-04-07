Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии сохранится сильный ветер и придет мокрый снег с гололедицей Фото: ИА «Башинформ»

Ураганный ветер продолжит хозяйничать в Башкирии 8 апреля. По данным специалистов Башгидрометцентра, ночью местами порывы достигнут 20 метров в секунду, а на дорогах образуется гололедица.

Вместе с этим местами возможны осадки в виде мокрого снега. Из-за резкого похолодания температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +5.

В Уфе снег также прогнозируется ближе к вечеру. Ночью в столице до -4 градусов, днем — до +2.