Фото: Ксения Калинина Главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии: «Гулять с ребенком можно и нужно» Фото: Ксения Калинина

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак 7 апреля на брифинге Минздрава РБ по ситуации с коронавирусом сообщила, что гулять с детьми можно, но соблюдая меры предосторожности.

«Ребенка нужно правильно одевать, учитывая погодные условия, чтобы он не перегрелся и не замерз. Сейчас межсезонье, и помимо коронавируса есть простудные и инфекционные заболевания у детей. Главное, правильно одеть. Маску одевать не нужно. Гулять можно на улице на расстоянии от полутора до двух метров от других людей, не в компании, не далее, чем 150 метров от своего дома. Гулять можно и нужно», — пояснила она.

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, прогулки родителей с детьми на свежем воздухе в условиях режима самоизоляции необходимы, если соблюдать социальную дистанцию.

«Родители с детьми итак находятся в одном помещении, принимают пищу, общаются. Здесь нет ограничений. Единственное, что гулять детям из разных семей все же не стоит, следует соблюдать наши традиционные меры, о которых все знают», — сказал министр.