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На 07.04.20 в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 5 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
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«Башинформсвязь»: свыше 14000 звонков принял единый колл-центр по коронавирусу в Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Башинформсвязь» зафиксировала свыше 14000 звонков от жителей республики в единый колл-центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Компания организовала горячую линию при региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на базе «Виртуальной АТС». Функциональные возможности сервиса позволяют принимать большой поток обращений, перенаправлять звонки на свободную линию, ставить их в очередь на ожидание и вести запись разговоров.

Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», группа компаний «Ростелеком»: «Важно своевременно информировать граждан о соблюдении мер предосторожности в связи с распространением коронавируса. Компания оперативно организовала горячую линию и обеспечивает круглосуточную техническую поддержку для бесперебойной работы колл-центра».

Рустем Ахмадинуров, член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан: «В республике действуют 12 горячих линий по разным вопросам, возникающим в условиях распространения инфекции. Людям удобнее получать информацию в одном месте, поэтому мы создали наш колл-центр. У нас жители республики могут получить ответы на все вопросы, связанные с пандемией коронавируса».

По телефону горячей линии 8-800-201-89-03 жители Башкортостана могут узнать о профилактике коронавирусной инфекции, порядке оформления больничных листов, уточнить контакты профильных министерств и ведомств, задать вопросы об условиях передвижения по республике.

Специалисты центра обзванивают пожилых граждан и ветеранов Великой Отечественной войны и принимают заявки на оказание помощи. Контакты жителей, заподозривших у себя коронавирус, оперативно передаются специалистам здравоохранения.

Сроки работы горячей линии будут зависеть от развития ситуации.

ИА «Башинформ»
Теги: Башинформсвязь, Ростелеком
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