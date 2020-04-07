В Башкирии ураганный ветер разрушил кровлю колледжа

Фото: пресс-служба МЧС РБ





Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Башкирии из-за сильного ветра утром 7 апреля произошло повреждение кровли Сибайского многопрофильного колледжа. В пресс-службе МЧС РБ сообщили, что на место незамедлительно были направлены экстренные службы и представители администрации.

Выяснилось, что из-за сильных порывов ветра произошло частичное повреждение кровли учебного корпуса Сибайского колледжа на площади 300 кв. м, при общей площади в 600 кв. м.

«На момент происшествия в здании люди отсутствовали, погибших, пострадавших нет. Предстоят восстановительные работы», — пояснили в региональном ведомстве.

Накануне МЧС Башкирии предупреждало жителей республики об ураганном ветре с порывами до 26 м/с.