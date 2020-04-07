Фото: Ксения Калинина В Башкирии МЧС вновь предупреждает граждан о сильных порывах ветра Фото: Ксения Калинина

В Башкирии МЧС вновь предупреждает граждан о сильных порывах ветра до 20 м/с. С 20.00 часов 7 апреля до 20.00 часов 8 апреля в республике прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,-8 градусов, в отдельных районах до -13, днем 0,+5.

Ранее МЧС РБ предупреждало жителей региона, что 7 апреля ожидается ураганный ветер с порывами до 26 м/с.