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В России не будут отменять ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом

ОБЩЕСТВО

В Минпросвещения России отказались отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году из-за коронавируса. Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ в 2020 году.

Первый экзамен состоится 8 июня. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — заявил министр.

Он отметил, что для одиннадцатиклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, могут продлить учебный год до дня сдачи первого экзамена — до 8 июня. Вступительные экзамены в вузы России также решили перенести из-за коронавируса.

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно новому расписанию, первый экзамен у одиннадцатиклассников в основной период сдачи пройдет 8 июня — в этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 11 июня состоится обязательный экзамен по русскому языку, 15 июня — по математике (и базовый, и профильный уровень).На 18 июня назначены экзамены по истории и физике, на 22-е — по обществознанию и химии, на 25-е — по иностранным языкам и биологии. Последний экзамен в основной период состоится 29 июня. В этот день выпускники будут сдавать раздел «Говорение» (часть экзамена по иностранным языкам).

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ, образование
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