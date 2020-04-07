Фото: Валерий Шахов В Уфе назвали самые криминогенные районы в период самоизоляции Фото: Валерий Шахов

Наибольшее число преступлений за неделю было зарегистрировано в Октябрьском районе Уфы. Об этом 7 апреля на оперативном совещании в мэрии города сообщил начальник Отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по Уфе Руслан Шаймарданов. Он доложил о криминогенной обстановке на территории столицы республики в условиях действующего режима самоизоляции.

По его словам, за прошедшую неделю в Уфе было зарегистрировано 30 преступлений, из них 15 краж, девять краж из автомобилей, три грабежа, одно разбойное нападение и два угона.

«Наибольшее число преступлений за указанный период зарегистрировано в Октябрьском районе – 10 фактов, в Орджоникидзевском – семь, в Калининском и Советском – по четыре, в Кировском и Ленинском – по два и в Дёмском районе — одни факт», — сообщил Руслан Шаймарданов и добавил, что режим полной самоизоляции чаще всего нарушается в Калининском, Ленинском и Орджоникидзевском районах.

В Уфе выставление нарядов на охрану правопорядка увеличено в полтора раза.

«Предусмотрено ежедневное совместное патрулирование с сотрудниками аппарата МВД по РБ и сотрудниками Росгвардии, — добавил представитель УМВД по Уфе. — Во время несения службы сотрудниками проведено 2503 профилактические беседы, составлен 61 административный протокол и зарегистрировано 176 материалов по части 2, ст. 6.3 КоАП РФ, а также составлено 17 административных протоколов по ст. 20.6 КоАП РФ совместно с Госкомитетом по ЧС».