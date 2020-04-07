Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.40 ↓

EUR 82.63 ↑

7 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
На 07.04.20 в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 9600 тестов. 5 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе назвали самые криминогенные районы в период самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе назвали самые криминогенные районы в период самоизоляции Фото: Валерий Шахов

Наибольшее число преступлений за неделю было зарегистрировано в Октябрьском районе Уфы. Об этом 7 апреля на оперативном совещании в мэрии города сообщил начальник Отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по Уфе Руслан Шаймарданов. Он доложил о криминогенной обстановке на территории столицы республики в условиях действующего режима самоизоляции.

По его словам, за прошедшую неделю в Уфе было зарегистрировано 30 преступлений, из них 15 краж, девять краж из автомобилей, три грабежа, одно разбойное нападение и два угона.

«Наибольшее число преступлений за указанный период зарегистрировано в Октябрьском районе – 10 фактов, в Орджоникидзевском – семь, в Калининском и Советском – по четыре, в Кировском и Ленинском – по два и в Дёмском районе — одни факт», — сообщил Руслан Шаймарданов и добавил, что режим полной самоизоляции чаще всего нарушается в Калининском, Ленинском и Орджоникидзевском районах.

В Уфе выставление нарядов на охрану правопорядка увеличено в полтора раза.

«Предусмотрено ежедневное совместное патрулирование с сотрудниками аппарата МВД по РБ и сотрудниками Росгвардии, — добавил представитель УМВД по Уфе. — Во время несения службы сотрудниками проведено 2503 профилактические беседы, составлен 61 административный протокол и зарегистрировано 176 материалов по части 2, ст. 6.3 КоАП РФ, а также составлено 17 административных протоколов по ст. 20.6 КоАП РФ совместно с Госкомитетом по ЧС».

ИА «Башинформ»
Теги: УМВД РФ по Уфе, криминал
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
В Башкирии разрешено передвигаться на автомобиле во время действия режима самоизоляции, сообщил на совещании в правительстве руководитель республики Ради
В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели
Жители Башкирии еще неделю проведут в режиме самоизоляции. Об этом 6 апреля на совещании в правительстве РБ сообщил глава республики Радий Хабиров. «Мы
В Уфе школьница пострадала при падении с кирпичного забора
В Уфе на территории частного домовладения пострадала 12-летняя школьница. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Управления гражданской защиты
Глава Башкирии о COVID-19 на канале «Россия-1»: «Мы удерживаем ситуацию, не суетимся»
На территории Башкортостана ситуация с COVID-19 находится в «спокойном течении». Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на т
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть