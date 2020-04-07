Фото: pixabay.com В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 1000 человек; всего - 7497 Фото: pixabay.com

За сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Больше всего выявленных — 697 — в Москве.

Общее число зараженных в России — 7497 человек. Выздоровело 494 человека. Умерло — 58 человек (11 человек за последние сутки).

Более 795 тысяч тестов проведено.

Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России.

На 7 апреля в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 9600 тестов. Под подозрением 106 человек. 5 пациентов выписаны.