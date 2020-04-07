Фото: Ксения Калинина Некоторые горожане хотят быть модными в масках – мэрия Уфы Фото: Ксения Калинина

В Уфе запас масок оценивается как 0,5 в день, то есть их хватает на полдня. Об этом стало известно 7 апреля на оперативном совещании в мэрии города. По словам замглавы столичной администрации Николая Фадеева, работа в плане обеспечения населения масками усиливается, 25 предприятий города шьют более 38 тысяч масок в день.

«Разброс цен по многоразовым маскам достаточно широкий — от 50 до 200 рублей – в зависимости от материала, как бы это странно ни звучало, от дизайна, который применяют изготовители. Кто-то хочет быть модным в маске», — сказал он.

Николай Фадеев добавил, что работники ЖКХ и дружинники обеспечены масками в полном объеме.