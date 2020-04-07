Фото: из личного архива Владимира Лобова Генерал армии Лобов: «В Бураево похоронены мои родственники, там жили и живут мои друзья» Фото: из личного архива Владимира Лобова

Владимир Николаевич Лобов — уникальная фигура не только среди наших земляков, но и среди военных деятелей России и мира. Он родился 22 июля 1935 года в селе Бураево Бураевского района Башкирии, а на пике своей карьеры занимал самый высокий военный пост в стране — пост начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР и первого заместителя министра обороны СССР. Он был, по сути, вторым после главы государства человеком в стране, от действий которого без преувеличения зависела ее судьба.

В 1989 году Владимир Лобов получил звание генерала армии, а на его боевом пути от рядового солдата до ныне советника Владимира Путина отложились события, связанные с самыми сложными, порой драматическими периодами жизни страны — перестройкой, «горячими точками» в разных регионах, распадом Советского Союза, неоднозначными советскими и постсоветскими событиями в Казахстане, Чехословакии, Афганистане... Все они, в свою очередь, отложились на лацкане его кителя многочисленными наградами: в частности, орденами «Мужества», «Почёта», «Дружбы» Российской Федерации, орденами СССР Красного Знамени, Кутузова II степени, Суворова III степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах» II и III степени.

Во времена Советского Союза Владимир Лобов был членом Совета обороны СССР, депутатом Верховного Совета и народным депутатом СССР, членом Комитета Верховного Совета СССР по международным делам. Уже после почетной отставки в 1994 году, начав заниматься общественной деятельностью, он избирался председателем общественной комиссии «Память народная» Международной ассоциации фондов мира, членом правления Российской ассоциации международных связей, был советником председателя Государственной думы, членом экспертной комиссии при президенте и правительстве Российской Федерации, участвовал в создании Академии естественных наук, удостоверения номер «1» которой удостоился. Владимир Николаевич — доктор военных наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук и Академии военных наук, кандидат исторических наук, автор целого ряда монографий, посвященных искусству военной хитрости и великим полководцам мира. В этом году он готовится отметить 85-летие. Рассказывает, что в родном селе Бураево бывает часто — раньше каждый год бывал, но в последние три года там не был, по состоянию здоровья не мог.

«В Бураево похоронены мои родственники, бабушка и дедушка. Там жили и живут мои друзья, правда, многие уже умерли, о судьбе некоторых других знакомых не знаю. В последний раз мне удалось встретиться с учителем из нашей школы, Игнатом Насретдиновым, с Римом Муратовым, с которым мы в школе учились. Он в свое время был главным инженером Бураевской МТС. Поддерживаю связь со знакомыми через Полномочное представительство Башкортостана при президенте России в Москве. Бываю там часто, общаюсь с соотечественниками», — говорит генерал.

Беседу с ним читайте в рубрике «Земляки».