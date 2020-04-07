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«Цифровой» министр пояснил, как будет работать сервис разрешения на поездки в карантин

ОБЩЕСТВО

Министр цифрового развития Геннадий Разумикин в эфире «Эхо Москвы Уфа» пояснил принцип действия сервиса «Дорога 02», на котором можно получать разрешения на поездки в личном транспорте. Поводом могут стать: поездка в магазин, аптеку, медучреждение; визит к пожилому родственнику; поездка на дачу или в сад.

Портал планируется запустить 8 апреля в 9.00, сказал министр. Сначала люди должны зарегистрироваться, указав место проживания в самоизоляции и номера автомобиля. Форма запросит также цель визита. Разрешение можно будет распечатать либо сохранить в электронном виде, чтобы его можно было показать автоинспектору.

Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.

Министр отметил, что, открывая сервис, власти рассчитывают на благоразумие и самодисциплину жителей. «Конечно, некоторые ездят и так, машины никто не отбирал, но в этом случае человек нарушает режим самоизоляции. Сервис дает возможность не нарушать и разумно пользоваться возможностью передвигаться», — прокомментировал чиновник.

ИА «Башинформ»
Теги: дорога02, самоизоляция, сервис, разрешения, режим
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