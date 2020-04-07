Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.40 ↓

EUR 82.63 ↑

7 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
На 07.04.20 в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 9600 тестов. 5 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии доля людей с высокой приверженностью ЗОЖ составила около 19%

ОБЩЕСТВО

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Росстат провел опрос с целью изучить самооценку здоровья, приверженность к здоровому образу жизни, физической активности и другим сторонам самосохранительного поведения населения России и ее субъектов.

По итогам опроса более трех тысяч опрошенных в Республике Башкортостан по самооценке состояния здоровья: 7,2% считают свое здоровье очень хорошим, 44,5% — хорошим, 37,9% — удовлетворительным и 7,8% — плохим или очень плохим, констатируют статистики Башкортостана.

Доля людей в возрасте 15 лет и более, ведущих здоровый образ жизни, составила 19,7%. К таковым относятся люди с высокой приверженностью ЗОЖ: отсутствие привычки курения, потребление соли, не превышая суточную норму, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 граммов, умеренная и высокая физическая активность, потребление алкоголя не более 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов — для женщин.

Поддержанию здоровья способствуют и пищевые привычки. Например, доля опрошенных мужчин, ежедневно потребляющих не менее 400 граммов овощей и фруктов, в республике составила 32,4%, среди женщин — 35,2%.

Исследование коснулось и вопросов распространения среди населения факторов риска для здоровья. Так, доля лиц в возрасте 15 лет и более, избыточно потребляющих соль (более 5 граммов NaCl в сутки), составила среди мужчин — 12,8%, среди женщин — 6,0%. Около 24% опрошенных употребляют табак. Четырем процентам свойственно употребление алкоголя больше нормы среди мужчин — 7,3% респондентов, среди женщин — 1,1%.

Задача Всемирного дня здоровья — направить внимание каждого человека, общества и государственных структур к проблемам здоровья и здравоохранения. 7 апреля одновременно является и днем рождения Всемирной организации здравоохранения, созданной в 1948 году.

ИА «Башинформ»
Теги: ЗОЖ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
В Башкирии разрешено передвигаться на автомобиле во время действия режима самоизоляции, сообщил на совещании в правительстве руководитель республики Ради
В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели
Жители Башкирии еще неделю проведут в режиме самоизоляции. Об этом 6 апреля на совещании в правительстве РБ сообщил глава республики Радий Хабиров. «Мы
В Уфе школьница пострадала при падении с кирпичного забора
В Уфе на территории частного домовладения пострадала 12-летняя школьница. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Управления гражданской защиты
Глава Башкирии о COVID-19 на канале «Россия-1»: «Мы удерживаем ситуацию, не суетимся»
На территории Башкортостана ситуация с COVID-19 находится в «спокойном течении». Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на т
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть