В Башкирии доля людей с высокой приверженностью ЗОЖ составила около 19%

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Росстат провел опрос с целью изучить самооценку здоровья, приверженность к здоровому образу жизни, физической активности и другим сторонам самосохранительного поведения населения России и ее субъектов.

По итогам опроса более трех тысяч опрошенных в Республике Башкортостан по самооценке состояния здоровья: 7,2% считают свое здоровье очень хорошим, 44,5% — хорошим, 37,9% — удовлетворительным и 7,8% — плохим или очень плохим, констатируют статистики Башкортостана.

Доля людей в возрасте 15 лет и более, ведущих здоровый образ жизни, составила 19,7%. К таковым относятся люди с высокой приверженностью ЗОЖ: отсутствие привычки курения, потребление соли, не превышая суточную норму, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 граммов, умеренная и высокая физическая активность, потребление алкоголя не более 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов — для женщин.

Поддержанию здоровья способствуют и пищевые привычки. Например, доля опрошенных мужчин, ежедневно потребляющих не менее 400 граммов овощей и фруктов, в республике составила 32,4%, среди женщин — 35,2%.

Исследование коснулось и вопросов распространения среди населения факторов риска для здоровья. Так, доля лиц в возрасте 15 лет и более, избыточно потребляющих соль (более 5 граммов NaCl в сутки), составила среди мужчин — 12,8%, среди женщин — 6,0%. Около 24% опрошенных употребляют табак. Четырем процентам свойственно употребление алкоголя больше нормы среди мужчин — 7,3% респондентов, среди женщин — 1,1%.

Задача Всемирного дня здоровья — направить внимание каждого человека, общества и государственных структур к проблемам здоровья и здравоохранения. 7 апреля одновременно является и днем рождения Всемирной организации здравоохранения, созданной в 1948 году.