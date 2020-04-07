Поисковые отряды Башкирии приостановили выезды на вахты памяти из-за эпидемии коронавируса

Поисковые отряды Башкирии приостановили экспедиции к местам боев из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель «Поискового движения России» по Башкирии Владимир Волков.

В апреле 2020 года были запланированы десятки экспедиций к местам боёв, по поиску останков красноармейцев и командиров и мероприятий в рамках года «Памяти и славы». Поисковые лагеря из Башкирии должны были развернуться в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Волгоградской, Липецкой и Калининградской областях.

«Из-за сложной эпидемиологической обстановки и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 все весенние выезды перенесли до стабилизации ситуации и соответствующего распоряжения эпидемиологических служб. Мы не останавливаем наши проекты и продолжаем свою работу, значительный объем которой отведен подготовке материалов для новых томов книг «Память. Республика Башкортостан». Появилась возможность более детально рассмотреть запросы родных по поиску пропавших без вести в рамках проекта «Судьба солдата» ООД «Поисковое движение России», обработать архивные документы подразделений, которые воевали в местах проведения наших полевых экспедиций», — сказал Владимир Волков.

Весной 2019 года вахта памяти состоялась в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Волгоградской областях. Было организовано восемь экспедиций, в которых приняли участие более 170 человек из 23 районов Башкирии.