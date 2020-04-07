Фото: Олег Яровиков В дежурные детсады Уфы сегодня пришло 280 детей Фото: Олег Яровиков

В дежурные детсады Уфы, продолжающие работать и во время режима самоизоляции, сегодня пришло 280 детей вместо ожидаемых 450. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила замглавы администрации башкирской столицы Алина Сулейманова.

«В детсады Уфы 7 апреля вышли работать 132 сотрудника. Работают 22 дежурных детсада. Пришло 280 детей. Вчера мы ожидали, конечно, 450 детей, до нас не дошло такое количество ребятишек. После обеда мы опубликуем на сайте мэрии Уфы дежурные группы в детсадах, которые будут работать 8 апреля, учитывая запросы горожан», — заявила она.

Как сообщал «Башинформ», дежурные группы созданы для детей, родители которых работают в организациях непрерывного цикла. При необходимости перевода ребенка в другой детский сад, родители будут проинформированы в обязательном порядке.