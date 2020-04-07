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В Башкирии примут закон об ответственном обращении с животными

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии примут закон об ответственном обращении с животными Фото: Валерий Шахов

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены рассмотреть законопроект «Об ответственном обращении с животными в РБ».

По словам спикера парламента Константина Толкачева, законопроектом в первую очередь регулируется порядок создания и работы приютов для животных на территории республики, отлова и содержания пойманных животных.

﻿«Здесь есть много нюансов, — отметил председатель Госсобрания. — Например, бездомных животных после отлова нельзя умерщвлять. Их необходимо вакцинировать от бешенства, стерилизовать и после ряда карантинных мер выпускать в прежнее место обитания. Нельзя будет проводить отлов в присутствии детей. Потерявшихся животных необходимо возвращать владельцам. Приюты также будут заниматься поиском новых хозяев для животных, от которых прежние владельцы отказались».
Также в Курултае отметили, что значительно будет повышен контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом животных. Процесс отлова теперь обязательно должен будет фиксироваться на видеокамеры, как и выпуск впоследствии бездомного животного на волю. Надзорные органы будут вправе в любой момент потребовать эти видеозаписи, подчеркнул Константин Толкачев. При отлове недопустимо использовать средства, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за их жизнь, но и за здоровье.

Новый порядок обращения с животными решает ряд давно назревших проблем, уверены депутаты.

Во-первых, это регулирование численности бродячих животных, в первую очередь собак. Во-вторых, решается вопрос гуманного обращения с животными.

﻿«Бездомная собака — живое существо. Теперь нельзя будет безнаказанно покалечить или убить ее на том лишь основании, что у нее нет хозяина. Законопроект нацелен на защиту животных, укрепление принципов нравственности в нашем обществе».
Председатель парламента отметил, что, хотя в законопроекте прописаны все ключевые принципы ответственного обращения с животными, утверждение механизмов их реализации потребует принятия дополнительных нормативных актов со стороны исполнительных органов власти республики. В частности, необходимо будет утвердить порядок организации деятельности приютов и нормы содержания в них животных, порядок осуществления деятельности по обращению с бездомными животными, порядок организации государственного надзора в данной сфере, порядок размещения сведений в интернете о животных, сданных в приюты прежними владельцами.

ИА «Башинформ»
Теги: законопроект
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