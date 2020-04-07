В условиях самоизоляции компания «Красная Горка» снабжает питьевой водой всю Уфу

Компания «Красная Горка» обеспечивает чистой питьевой водой жителей Уфы и окрестностей в 170 круглосуточно работающих автоматах. Воду добывают на заводе в экологически чистом Нуримановском районе республики, где она тщательно очищается. К автоматам вода доставляется на специальных водовозах с ёмкостью из нержавеющей стали, подходящей для пищевых перевозок. В самих автоматах вода обеззараживается озоном, а он уничтожает все бактерии.

Автоматы «Красная Горка» работают без участия продавца, который в течение суток может иметь множество контактов с покупателями, также не нужно контактировать со службой доставки, если заказывать воду на дом. Благодаря круглосуточной работе автоматов не придётся стоять в очереди, воду можно набрать в любой удобный момент. Кнопки на автоматах «Красная Горка» обрабатываются специальным раствором.

Ознакомиться с полным списком всех автоматов по розливу воды «Красная Горка» и найти ближайший к вашему дому можно по ссылке в группе компании «Красная Горка» ВКонтакте.

Сайт www.краснаягоркавода.рф