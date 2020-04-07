Фото: Олег Яровиков Коронавирус в Башкирии: РКБ закрыли на карантин; кому не стоит делать тест на COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Из-за возможной вспышки коронавируса Республиканскую клиническую больницу имени Куватова закрыли на карантин. Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в Башкирии.

Четвертый вылечившийся. 6 апреля стало известно, что в Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавирусной инфекции. Это женщина из Дюртюлей, уточняет «Башинформ». Пока в регионе выявлено 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением 106 человек. В России – 6343 случаев COVID-19.

Послабление режима. Во время режима полной самоизоляции, который продлится в республике до конца этой недели, разрешили ездить на автомобиле в сад, к месту приобретения продуктов питания и к родственникам, нуждающимся в помощи. Об этом сообщили на совещании в правительстве РБ. «Если в нем едет сам владелец автомобиля или те, с кем он находится на режиме самоизоляции — члены его семьи», — пояснил глава республики Радий Хабиров. При этом срок следования к месту ограничен 90 минутами. Также нужно будет заполнить специальную форму на портале «Дорога 02», который скоро заработает. По словам Радия Хабирова, за несоблюдение режима самоизоляции в республике будут наказывать только в самых крайних случаях.

Деньги оставшимся за рубежом. Россияне, остающиеся за рубежом из-за невозможности вернуться домой во время пандемии, получат социальную помощь, узнал «Башинформ». Так, взрослым полагается 2400 рублей в сутки, детям до — 1600 рублей. Для получения помощи гражданин РФ должен заполнить заявление на портале Госуслуг, после чего спецкомиссия примет решение об оказании помощи. В заявлении гражданин обязуется вылететь домой любым рейсом. В случае отказа соцпомощь прекращается.

Отслеживание «контактных». При этом в Башкирии могут ввести отслеживание соблюдения режима самоизоляции людей, прибывших из-за рубежа. Об этом на совещании в правительстве сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов. Ведомство разрабатывает дополнительный план противоэпидемиологических мероприятий, первым пунктом которого является «охрана территорий: отслеживание и изоляция стопроцентно контактных лиц, которые прибыли из-за рубежа, в том числе в домашних условиях». По словам Жеребцова, регион находится в третьей фазе эпидемиологического процесса: ограниченное, контролируемое распространение коронавируса, передает «Башинформ».

Центры занятости работают дистанционно. С 6 апреля Центры занятости в республике приступают к работе в дистанционном режиме. По словам вице-премьера правительства Ленары Ивановой, «пока всплеск безработицы мы не видим, но прекрасно понимаем, что ситуация тревожная, поэтому держим руку на пульсе. У нас достаточно много вакансий, не должно быть вопросов с трудоустройством». В частности, 500 вакансий на Мелеузовском птицеводческом комплексе «Урал». Также стало известно, что офисы МФЦ в Башкирии с 6 по 30 апреля будут работать по предварительной записи, информировал «Башинформ».

В больницы поступят аппараты ИВЛ. На этой неделе в больницы Башкирии поступят 15 новых аппаратов ИВЛ, закупленные за счет республиканского бюджета, сообщил «Башинформ». Также ожидается поступление партии медоборудования от федерального центра. Аппараты будут перераспределены по больницам, перепрофилируемым под госпитальные базы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего по республике дополнительно будут развернуты 1651 койка для госпитализации и 1103 койки под изоляторы.

Тест на COVID-19: кому лучше не рисковать. Здоровому человеку делать тест на коронавирус не стоит. Об этом на брифинге в Минздраве республики заявила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак. По ее словам, в этом случае «риски перевешивают — прийти в клинику и оказаться в массе народа, есть риски при заборе материала». Для назначения данного вида анализа есть четкий перечень показаний, уточнил министр здравоохранения РБ Маским Забелин.

Каринэ Хабирова стала волонтёром. 6 апреля поработать в качестве волонтера в штаб по профилактике коронавирусной инфекции приехала супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова. Наряду со студентами она принимала звонки, общалась с жителями республики, формировала заявки на покупку продуктов питания для пожилых и маломобильных людей на самоизоляции, рассказал «Башинформ». На сегодня в колл-центре БГМУ задействовано 15 волонтеров, 50 волонтеров ежедневно совершают выезды к пожилым.

Для волонтеров, доставляющих продукты и лекарства пенсионерам, один из дилерских центров Уфы выделил три автомобиля. Водить автотранспорт будут десантники-ветераны. В мэрии напомнили: чтобы получить помощь, уфимцы могут обратиться в Республиканский центр соцобслуживания населения. Телефон «горячей линии»: 8-800-775-00-14.

О поддержке жителей Башкирии в условиях пандемии можно узнать на лектории «Гражданского университета» партии «Единая Россия». Так, о текущем положении в сфере ЖКХ расскажет вице-премьер правительства Борис Беляев, о кредитных каникулах — председатель реготделения «Деловой России» Айдар Зубаиров. Председатель комитета Госсобрания Халил Рахимов сообщит о разработке мер по поддержке предпринимательства, о росте цен — руководитель Госкомторговли Алексей Гусев. Начало сегодня, 7 апреля, в 15.00, информировал «Башинформ».

РКБ на карантине. Вечером 6 апреля стало известно, что в Уфе на карантин закрыли Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. Как пояснили в Минздраве РБ, мероприятия связаны с возможным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. «У пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония, по Covid-19 пока подтверждения нет. Они направлены в инфекционную больницу», — сообщили в ведомстве. Остальной медперсонал больницы работает в штатном режиме, но новых пациентов РКБ пока не принимает, передает «Башинформ». Уже ночью 7 апреля главврач РКБ сообщила, что у двоих медиков результат анализа на COVID-19 отрицательный.

Для защиты врачей от коронавируса собирает средства благотворительный фонд. Как узнал «Башинформ», Минздрав Башкирии и благотворительный фонд «Изгелек» реализуют совместный проект «Берегите врачей», цель которого – не допустить заражения врачей региона коронавирусной инфекцией, создав резервный фонд защитных средств. «Скорость распространения заразы высокая. За считанные дни могут быть заполнены больницы, количество заболевших может расти в геометрической прогрессии... Поэтому встал вопрос о создании резервного фонда, чтобы при необходимости у врачей был инвентарь, обеззараживающие средства, средства защиты в полном объеме. Мы должны защитить наших героев, которые, рискуя жизнью, спасают больных», — пояснили в фонде «Изгелек».

Невостребованные во время пандемии профессии. Тем временем эксперты выяснили, что на фоне пандемии COVID-19 и режима самоизоляции упал спрос на такие профессии, как официант, повар, охранник и уборщик. Также снизилось число вакансий медсестер. Эксперты HeadHunter среди самых невостребованных вакансий назвали также ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров. По данным исследования, после пандемии коронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат работников.