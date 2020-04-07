В Башкирии в Систему-112 поступило 4499 звонков, связанных с коронавирусом
В Башкирии в Систему-112 поступило 4499 звонков, связанных с коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии сотрудники Центра обработки вызовов Системы-112 с 16 марта по 6 апреля приняли и обработали 4499 звонков, связанных с вопросом недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В Госкомитете РБ по ЧС сообщили о том, с какими вопросами обращались жители республики в экстренные службы:
- 4281 обращение консультационного характера с дальнейшим информированием о функционировании «горячей линии»;
- 117 обращений по вопросу затруднения передвижений по территории России или о возвращении жителей республики из зарубежных стран;
- 101 обращение поступило по вопросу ухудшения самочувствия и признаков наличия коронавирусной инфекции с направлением информации в дежурно-диспетчерскую службу «03».