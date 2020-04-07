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В Башкирии в Систему-112 поступило 4499 звонков, связанных с коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в Систему-112 поступило 4499 звонков, связанных с коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии сотрудники Центра обработки вызовов Системы-112 с 16 марта по 6 апреля приняли и обработали 4499 звонков, связанных с вопросом недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В Госкомитете РБ по ЧС сообщили о том, с какими вопросами обращались жители республики в экстренные службы:

  • 4281 обращение консультационного характера с дальнейшим информированием о функционировании «горячей линии»;
  • 117 обращений по вопросу затруднения передвижений по территории России или о возвращении жителей республики из зарубежных стран;
  • 101 обращение поступило по вопросу ухудшения самочувствия и признаков наличия коронавирусной инфекции с направлением информации в дежурно-диспетчерскую службу «03».
Госкомитет убедительно просит жителей Башкирии не покидать без причин свои дома. Всеобщая самоизоляция нужна для того, чтобы принимаемые меры были максимально эффективными, чтобы здоровье людей не зависело от безответственного поведения отдельных граждан.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, коронавирус
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