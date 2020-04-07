В Уфе главврач РКБ имени Куватова сообщила о результатах анализов двух врачей на Covid-19

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова Эльза Сыртланова ночью 7 апреля на своей странице в «Фейсбуке» сообщила о первых результатах анализов врачей на коронавирус. По ее словам, у двоих медиков результат отрицательный. Коллектив больницы ожидает остальных результатов.

«Сейчас очень много информации разворачивается вокруг нашей больницы. Хочу поблагодарить в первую очередь наш коллектив РКБ, который с пониманием и открытой душой отнесся к нынешней ситуации. Да, деятельность нашей больницы с 6 апреля приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях повышенной готовности и противодействия коронавирусной инфекции, — написала Эльза Сыртланова. — Все сотрудники, наряду с нашими пациентами, остались в больнице до особого распоряжения. Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат! Тут уж, действительно приходит на ум поговорка «лучше перебдеть, чем недобдеть». Ждём остальных результатов!».

Главврач медучреждения добавила, что врачи не сидят сложа руки: продолжаются операции, а также работа над документацией и внедрением СМК.

Как сообщало агентство «Башинформ», у пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония, по Covid-19 пока подтверждения нет. Они направлены в инфекционную больницу, для дообследования на наличие короновируса и лечение. По данным Минздрава РБ, состояние пациентов удовлетворительное.