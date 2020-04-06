В Башкирии средства для защиты врачей от коронавируса собирает благотворительный фонд
Министерство здравоохранения республики Республики Башкорстостан и благотворительный фонд «Изгелек» реализуют совместный проект «Берегите врачей». Цель проекта – не допустить заражения врачей Республики Башкортостан коронавирусной инфекцией, создав резервный фонд защитных средств.
«На сегодняшний день всем необходимым больницы укомплектованы. Степень готовности высокая. Но как показывает опыт работы московских и европейских клиник, столкнувшихся с массовым поступлением больных коронавирусом и дальнейшим их пребыванием в стационарах, средств индивидуальной защиты может потребоваться намного больше. И вот тут встанет вопрос о дополнительных объемах», — комментирует ситуацию заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.
«Мы не знаем, как именно будет развиваться история с коронавирусом. Скорость распространения заразы высокая. За считанные дни могут быть заполнены больницы, количество заболевших может расти в геометрической прогрессии. Мы должны быть готовы к такому сценарию. Необходимо создать запас прочности на несколько месяцев вперед. Именно поэтому встал вопрос о создании резервного фонда, чтобы при необходимости у врачей был инвентарь, обеззараживающие средства, средства защиты в полном объеме. Мы должны защитить наших героев, которые, рискуя жизнью, спасают больных», — дополняет председатель попечительского совета фонда «Изгелек» Рауфа Рахимова.
Фонд «Изгелек» открыл сбор пожертвований для пополнения резервного фонда больничных учреждений республики необходимыми средствами защиты.