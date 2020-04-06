Жители Башкирии могут узнать о проблемах профилактики коронавируса на лектории

Жители Башкирии в онлайн-режиме смогут узнать об актуальных проблемах профилактики нового коронавируса. Лекторий «Гражданского университета» партии «Единая Россия» приглашает на лекцию по поддержке граждан и предпринимателей в условиях пандемии.

О текущем положении в сфере ЖКХ расскажет вице-премьер правительства Борис Беляев, о кредитных каникулах — председатель регионального отделения «Деловой России» Айдар Зубаиров. Председатель комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Госсобрания республики Халил Рахимов сообщит о разработке мер по поддержке предпринимательства, а о росте цен поговорит руководитель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Башкирии Алексей Гусев.

Начало 7 апреля в 15.00.