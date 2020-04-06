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В Уфе РКБ им.Г.Г.Куватова закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе РКБ им.Г.Г.Куватова закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

С 6 апреля в Уфе на карантин закрыта Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова. Как пояснили в пресс-службе Минздрава Башкирии, мероприятия связаны с возможным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«У пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония, по Covid-19 пока подтверждения нет. Они направлены в инфекционную больницу, для дообследования на наличие короновируса и лечение. Состояние пациентов удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Остальной медперсонал во время карантина больницы будет работать в штатном режиме. Дезинфекцию во всех отделениях провели. Новых пациентов РКБ пока не принимает.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, РКБ
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