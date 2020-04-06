Фото: Инстаграм Радий Хабиров попал в тройку лидеров-губернаторов по количеству подписчиков в Instagram Фото: Инстаграм

Глава Башкирии Радий Хабиров попал в топ-3 губернаторов российских регионов по числу подписчиков в «Инстаграме». Накануне число тех, кто следит за жизнью руководителя республики в социальной сети, превысило 500 тысяч. Это позволило Радию Хабирову стать первым среди губернаторов Приволжского федерального округа.

Отметим, что больше подписчиков, чем у Хабирова, сегодня только у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (1 млн 58 тысяч) и мэра Москвы Сергея Собянина (784 тысяч).

Также за деятельностью главы Башкирии 187 тысяч подписчиков следят во «ВКонтакте» и почти 18 тысяч в Facebook.