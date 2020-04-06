В Уфе 7 апреля будут работать 22 дежурных детсада
На сайте уфимской мэрии опубликован список из 22 дежурных детсадов, которые будут работать 7 апреля, в период режима самоизоляции.
Как сообщал «Башинформ», начиная с этой недели, информация о работающих дежурных детсадах будет обновляться на сайте администрации Уфы ежедневно.
«Дежурные группы будут функционировать для детей, родители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность», — подчеркнули в мэрии. — Мониторинг работы дежурных групп проводится постоянно. При необходимости перевода ребенка в другой детский сад, родители будут проинформированы в обязательном порядке».
В случае, если ребенка необходимо принять в детсад в другой части Уфы, удаленной от проживания, или тогда, когда ребенка вовремя не поставили на питание, родители обязаны предоставить заведующему детского сада свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и написать заявление о необходимости посещения дежурной группы. Сделать это можно в восемь утра, когда ребенка приведут в детсад.
Как и 6 апреля, дежурные детсады будут работать во всех районах башкирской столицы.
Демский район:
— детсад № 73 (ул. Генерала Кусимова, 17а);
— детсад № 75 (ул. Островского, 18/2).
Калининский район:
— детсад № 58 (ул. Транспортная, 40/2);
— детсад № 57 (ул. Победы, 9, корп. 3);
— детсад № 311 (ул. Вологодская, 19/3);
— детсад № 272 (ул. Сельская, 8а).
Кировский район:
— детсад № 3 (ул. Кувыкина, 33/1);
— детсад № 20 (ул. Чернышевского, 122/2);
— детсад № 260 (ул. Расулева, 6/1).
Ленинский район:
— детсад № 255 (ул. Красина, 13/2);
— детсад № 8 (ул. Аксакова, 57а).
— детсад № 284 (ул. Жуковского, 28).
Октябрьский район:
— детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);
— детсад № 122 (ул. Жукова, 4/3);
— детсад № 325 (ул. Рыльского, 10/2);
— детсад № 218 (ул. Шафиева, 24);
— детсад № 259 (ул. Менделеева, 217/1);
— детсад № 89 (проспект Октября, 60/2).
Орджоникидзевский район:
— детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);
— детсад № 217 (ул. Б.Хмельницкого, 126/1).
Советский район:
— детсад № 244 (ул. Красноводская, 11);
— детсад 127 (ул. Комсомольская, 17, корп.2).