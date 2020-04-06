Премьер-министр РФ заявил о недопустимости закрытия границ между регионами

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам премьер-министра, на прошлой неделе главы нескольких регионов закрыли административные границы, перекрывая тем самым территорию для людей и транспорта.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась», — сообщил Михаил Мишустин.

Он также отметил, что властям «не надо путать региональные полномочия с федеральными».

Ранее сообщалось о том, что на границе Башкирии и Челябинской области власти последнего региона из-за сложной эпидемиологической ситуации установили блокпосты. По данным пресс-службы областного МВД, полицейские проверяют все транспортные средства, организовали реверсивное движение, сузив поток до одной полосы.

В социальных сетях и мессенджерах была информация, что дорогу по мосту, который соединяет Башкортостан с Татарстаном, перекрыли из-за усиления мер по профилактике распространения коронавируса нового типа Covid-19. В настоящее время транспортное сообщение с соседней республикой ведется через село Абсалямово, автомобилям приходится делать небольшой крюк. ﻿Мост через реку Ик на трассе Уруссу – Октябрьский откроют через две недели.

Также сообщалось﻿, что глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта в рамках соблюдения режима полной самоизоляции ограничил движение транспорта по территории района.