В Уфе для доставляющих продукты и лекарства пенсионерам волонтеров выделили автомобили

Для волонтеров, доставляющих продукты и лекарства пенсионерам, выделили автомобили.

В Уфе 336 волонтеров города ежедневно доставляют продукты, лекарства и другие жизненно необходимые товары пожилым и маломобильным гражданам во время режима самоизоляции. Они выезжают по заявкам из разных районов города. Чтобы собрать продуктовую корзину по просьбе пожилых жителей, иногда приходится обойти не один магазин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для того, чтобы оперативнее реагировать на поступающие заявки, один из дилерских центров города выделил для помощи волонтерам Уфы три автомобиля. Водить автотранспорт будут десантники Региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан».

Автомобили будут курсировать по городу до 30 апреля текущего года. Сегодня на них будут ездить волонтеры Октябрьского района Уфы, а далее они будут распределены между Советским, Ленинским и Октябрьским районами.

﻿Заместитель главы Администрации Уфы Алина Сулейманова отметила, что если бы не было поддержки со стороны бизнеса и социально-активная позиция жителей города и региона в целом, то некоторые вопросы решались бы не в оперативном режиме. Она также поблагодарила дилерский центр, десантников и волонтеров за их активную гражданскую позицию и за помощь жителям Уфы.

В мэрии напомнили, чтобы получить помощь, уфимцы могут обратиться в ГКУ Республиканский центр социального обслуживания населения Республики Башкортостан, который осуществляет сбор и обработку информации от граждан на обеспечение товарами первой необходимости. Телефон «горячей линии»: 8-800-775-00-14.