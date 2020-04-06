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В Башкирии госпитализировали 18 человек, прибывших из неблагополучных по КВИ регионов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии госпитализировали 18 человек, прибывших из неблагополучных по КВИ регионов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в минувшие сутки госпитализировали 18 человек с диагнозом ОРВИ, все они прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции (КВИ) регионов. У всех взяты анализы на COVID-19.

Кроме того, в минувшие выходные пять врачей РКБ им. Куватова были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом «внебольничная пневмония». У них также взяты анализы.

В целом на неделе с подозрением на КВИ госпитализировались от 3 до 6 человек в сутки. До начала апреля в больницы поступало 20-30 человек в сутки.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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