Фото: Олег Яровиков В Башкирии госпитализировали 18 человек, прибывших из неблагополучных по КВИ регионов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в минувшие сутки госпитализировали 18 человек с диагнозом ОРВИ, все они прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции (КВИ) регионов. У всех взяты анализы на COVID-19.

Кроме того, в минувшие выходные пять врачей РКБ им. Куватова были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом «внебольничная пневмония». У них также взяты анализы.

В целом на неделе с подозрением на КВИ госпитализировались от 3 до 6 человек в сутки. До начала апреля в больницы поступало 20-30 человек в сутки.