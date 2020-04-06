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В Башкирии обещают устранить технические проблемы, связанные с дистанционным обучением

ОБЩЕСТВО

Все технические проблемы, которые возникли во время трансляции в первый день дистанционного обучения, сейчас изучаются и, по возможности, будут устранены, сообщили на брифинге по вопросам коронавирусной инфекции в Минздраве Башкирии.

На брифинге еще раз призвали родителей минимизировать нагрузку на трафик, не находиться без необходимости в интернете, не скачивать фильмы и не пользоваться видеозвонками во время онлайн-уроков — с 9.30 до 14.30.

Напомним, накануне с призывом не перегружать каналы связи к родителям обратились министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин и министр образования и науки республики Айбулат Хажин, попросивший родителей на время онлайн-уроков «обеспечить вашему школьнику свободный доступ к компьютеру и интернету и не использовать для иных целей».

На сегодняшний день в республике насчитывается 1318 школ, в которых обучаются почти 500 тысяч детей.

Как сообщал «Башинформ», из-за пандемии по коронавирусу школьникам республики пришлось сесть за виртуальные парты. Тысячи учеников вышли в интернет в одно и то же время, и уже в первый день дистанционной учебы система не справилась с нагрузкой.

Галина Бахшиева
Теги: дистанционное обучение, интернет
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