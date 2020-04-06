Фото: Олег Яровиков Здоровому человеку делать тест на коронавирус не стоит - Анна Казак Фото: Олег Яровиков

Здоровому человеку делать тест на коронавирус не стоит. Об этом заявила на ежедневном брифинге в Министерстве здравоохранения республики главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.

«Надо быть очень осторожным и взвешивать риски. Для чего вы хотите обследоваться на коронавирус? Просто так, на фоне полного здоровья, обследоваться смысл не велик. Риски перевешивают — прийти в клинику и оказаться в массе народа, есть риски при заборе материала. Понятно, что медики соблюдают все условия безопасности, но тем не менее, просто так, ради интереса, идти: есть ли у меня вирус или нет, — не стоит».

Есть четкий перечень показаний со стороны Минздрава для назначения данного вида анализа, уточнил министр здравоохранения Маским Забелин.

Результаты тестов могут готовиться от суток до трех суток.