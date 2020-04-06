В Башкирии ожидается рост уровня воды в реках - МЧС

В Башкортостане на данный момент выхода рек на пойму не зафиксировано. Паводковая обстановка находится под контролем. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 6 апреля сообщил руководитель МЧС Башкирии Марат Латыпов.

«С начала половодья на контроле МЧС РБ находилась обстановка по подтоплению талыми водами одного придомового участка жилого дома, где проживают два человека, а также территория школы и участка дороги в микрорайоне Максимовка города Уфы, и низменного участка дороги в селе Иглино. Меры принимаются оперативно, произведена откачка воды, подтопления жилых домов нет», — проинформировал начальник регионального МЧС.

Также в Башкирии зарегистрирована ситуация с угрозой подтопления села Бриштамак в Белорецком районе из-за образования затора льда на реке Инзер.

«Сейчас угрозы нет. Хочу отметить работу Белорецкого района, районного звена по своевременному реагированию на ситуацию», — сказал Марат Латыпов.

В настоящее время на некоторых реках республики наблюдается ледоход, большинство рек очистились ото льда. Наступление максимальных уровней воды ожидается через десять дней, раньше средних многолетних значений. В ближайшую неделю процесс вскрытия рек бассейна реки Урал и нижнего течения реки Белой сохранится: ожидается рост уровня воды.

За развитием паводковой обстановки в регионе наблюдают сотрудники Башкирского УГМС и Госкомитета РБ по ЧС через 71 гидропост.