Фото: Ксения Калинина Успеть за 90 минут: жителям Башкирии в условиях самоизоляции разрешат выезжать в сады Фото: Ксения Калинина

В правительстве Башкирии 6 апреля на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров заявил, что впереди садоводческая пора, которая важна жителям республики, в том числе в плане формирования продуктового запаса.

«Впереди сады. Мы точно приняли решение, что мы поможем нашим жителям с весенними работами. Запрещать сады мы не будем. Но я прошу наших жителей потерпеть до вечера 10 апреля. Мы предоставим юридические механизмы, на основании которых вы сможете спокойно выезжать в сады и проводить весенние работы. В садах пока делать нечего, холодно. Но в конце этой недели потеплеет, мы жителям предоставим возможность посещать сады. Это тоже своего рода самоизоляция, а также способ формирования себе продуктового запаса, который, возможно, нам будет нужен», — сказал глава региона.

Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин пояснил, что можно будет ездить только в один сад. При этом нужно будет заполнить специальную форму на портале «Дорога 02», который заработает в пробном режиме с завтрашнего дня.

«В пятницу, 10 апреля, с 16.00 часов мы предоставим возможность гражданам регистрироваться на портале для поездки в сад — только в один. Нельзя будет в одну неделю зарегистрироваться сначала в один сад, потом в другой. Также будет предусмотрена возможность движения на автомобиле к месту приобретения продуктов питания, к родственникам, нуждающимся в помощи. Количество опций ограничено, некоторые режимы будут ограничены одним адресом. Срок следования к месту ограничен 90 минутами. При этом маршрут будет прослеживаться», — сказал Александр Сидякин, не уточнив механизм отслеживания.