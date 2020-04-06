В Башкирии могут ввести отслеживание «контактных» людей

В Башкирии могут ввести отслеживание соблюдения режима самоизоляции людей, прибывших из-за рубежа, сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов. Каким образом оно будет осуществляться, он не пояснил.

Чиновник рассказал, что управление разрабатывает дополнительный план противоэпидемиологических мероприятий, первым пунктом которого является «охрана территорий: отслеживание и изоляция стопроцентно контактных лиц, которые прибыли из-за рубежа, в том числе в домашних условиях», сказал он.

Также в плане отражены необходимость подключить к исследованиям на COVID-19 частные лаборатории и увеличение коечного фонда для потенциальных заболевших, при том, что болеющих легкой формой предполагается лечить дома.

По словам Жеребцова, регион находится в третьей фазе эпидемиологического процесса: ограниченное, контролируемое распространение КВИ.