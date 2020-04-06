Фото: Олег Яровиков Центры занятости Башкирии с 6 апреля приступают к работе в дистанционном режиме Фото: Олег Яровиков

Центры занятости с 6 апреля приступают к работе в дистанционном режиме. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан объявила вице-премьер правительства и министр семьи, труда и социальной занятости населения Ленара Иванова.

«Пока всплеск безработицы мы не видим, но прекрасно понимаем, что ситуация тревожная, поэтому держим руку на пульсе. У нас достаточно много вакансий, не должно быть вопросов с трудоустройством, особенно в сегодняшней ситуации», — сообщила вице-премьер.

Ленара Иванова привела пример — на Мелеузовском птицеводческом комплексе «Урал» 500 вакансий, предприятие вошло в список тех, которые могут работать в период самоизоляции, и есть возможность туда трудоустроиться. Вице-премьер попросила учесть, что у людей должна быть возможность добраться до места работы в период самоизоляции.

«На сегодняшний день 3076 работодателей зарегистрировались на портале﻿ «Работа в России». 237 тысяч человек охвачено этими предприятиями, — отметила вице-премьер. — По этому показателю Башкортостан находится на 30-м месте в стране по доле работодателей, которые появились на портале».

Глава республики Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с просьбой акцентировать на этом внимание.

«Уважаемые главы муниципалитетов. Это может получиться реальная поддержка, а мы ее не сможем получить из-за того, что вы вовремя должным образом не организовали у себя работу. Прошу в следующий понедельник доложить о ходе исполнения моего поручения — о регистрации предприятий на портале», — подчеркнул Радий Хабиров.

Сегодня на сайте Минтруда будет опубликована памятка о том, как оформлять дистанционный режим работы.