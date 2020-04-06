Фото: Олег Яровиков В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек; всего зараженных - 6343 Фото: Олег Яровиков

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах. Общее число инфицированных — 6343 человек. 406 человек выздоровели. 47 человек умерли (двое за последние сутки). Проведено более 758 тысяч тестов.

В Башкирии на данный момент выявлено 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением в стационарах находятся 106 человек.