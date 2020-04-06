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Молния
На 06.04.20 в Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 9600 тестов. Под подозрением 106 человек. 4 пациента выписаны
Молния
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В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек; всего зараженных - 6343

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек; всего зараженных - 6343 Фото: Олег Яровиков

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах. Общее число инфицированных — 6343 человек. 406 человек выздоровели. 47 человек умерли (двое за последние сутки). Проведено более 758 тысяч тестов.

В Башкирии на данный момент выявлено 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением в стационарах находятся 106 человек.

Вероника Нигматуллина
Теги: коронавирус
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