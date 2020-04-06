В Башкирии за нарушение режима самоизоляции накажут только в крайних случаях

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о том, что наказывать за несоблюдение режима самоизоляции в регионе будут только в самых крайних случаях.

«Вновь благодарю наших жителей, что прислушались к нам. Это дало нам возможность пройти этот период хорошо. Да, у нас сейчас большие полномочия привлекать к ответственности, но мы договорились, что слишком сильно злоупотреблять этим не будем. Только вызывающие случаи, когда нас не слышат — тогда мы будем применять административное принуждение», — подчеркнул он.

По словам Радия Хабирова, на сегодняшний день на четырехмиллионную республику составлено всего 35 протоколов. При этом, по данным МВД, проведено 645 профилактических бесед.

«Мы будем продолжать вести политику именно убеждения наших людей. У нас люди ответственные и очень солидарные с нами. Поэтому давайте такую же линию будем продолжать».

Как сообщал «Башинформ», указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

6 апреля было принято решение продлить режим самоизоляции еще на неделю.

Согласно указу главы Башкортостана о режиме всеобщей изоляции, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима».

Выходить из дома можно только в случае, когда человеку нужна экстренная медпомощь; можно сходить в магазин за продуктами или в аптеку; выгуливать домашних животных; вынести мусор; добраться до места работы, если обязан.