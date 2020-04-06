Фото: Олег Яровиков В Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса. Это женщина из Дюртюлей, сообщил сегодня на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

В настоящее время в регионе выявлено 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением в стационарах находятся 89 человек.

﻿«На подтверждении сейчас находится большое количество тестов. Уверяю вас, мы ждем положительные результаты», — отметил руководитель республики.

По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Жеребцова, Башкортостан в настоящее время находится в 3 фазе эпидемиологического процесса.

Также Радий Хабиров объявил, что жесткий режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца текущей недели,﻿ и поблагодарил жителей за понимание и ответственность.