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Молния
На 06.04.20 в Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 9600 тестов. Под подозрением 106 человек. 4 пациента выписаны
Молния
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В Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса. Это женщина из Дюртюлей, сообщил сегодня на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

В настоящее время в регионе выявлено 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением в стационарах находятся 89 человек.

﻿«На подтверждении сейчас находится большое количество тестов. Уверяю вас, мы ждем положительные результаты», — отметил руководитель республики.
По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Жеребцова, Башкортостан в настоящее время находится в 3 фазе эпидемиологического процесса.

Также Радий Хабиров объявил, что жесткий режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца текущей недели,﻿ и поблагодарил жителей за понимание и ответственность.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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