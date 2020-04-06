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Стоматологические поликлиники Башкирии оснащают новым оборудованием

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Стоматологические поликлиники Башкирии оснащают новым оборудованием Фото: Олег Яровиков

Ишибайская ЦРБ получила новое стоматологическое оборудование — современный цифровой ортопантомограф для рентгендиагностики зубочелюстной системы, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Ранее аналогичный аппарат установили в городской больнице в Октябрьском. На очереди — больницы Белорецкого района и Сибая.

Цифровые ортопантомографы поставляют в рамках реализации указа главы республики «О стратегических направлениях социально-экономического развития Башкортостана до 2024 года» по укреплению материально-технической базы служб стоматологических поликлиник и медицинских организаций

«Первым шагом к высококачественному и результативному лечению является качественная диагностика, — подчеркнули в региональном Минздраве. — Современную стоматологическую клинику невозможно представить без цифрового диагностического аппарата — ортопантомографа».
Новый аппарат способен делать панорамные снимки — одномоментное полное изображение всей зубочелюстной системы.

«Это позволяет врачам поставить точный диагноз, определить план лечения, оценить состояние челюстных дуг, пазух, всех зубов и окружающих их тканей и контролировать все этапы лечебного процесса. Кроме того, ортопантомограф фиксирует информацию в цифровом виде, выводит изображение на экран компьютера, распечатывает снимки или передает их на любой цифровой носитель», — добавили в ведомстве.

Галина Бахшиева
Теги: здравоохранение, стоматология
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