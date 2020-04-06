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Карантин и тайная комната: Три важных правила самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

Карантин и тайная комната: Три важных правила самоизоляции Фото: Depositphotos.com

Психолог Елена Садыкова советует, как организовать жизнь во время эпидемии, чтобы не сойти с ума и не испортить отношения с близкими.

«Выбирая партнёров на всю жизнь, мы не думали, что придется провести с ними целую неделю», — печально шутил народ в соцсетях, когда объявили о режиме самоизоляции.

А потом режим продлили и стало совсем не до шуток: жить взаперти с одними и теми же людьми, пускай даже самыми родными, непростое испытание для психики.

Доказано исследованиями: если у членов группы (а семья — это группа) недостаточно внешних угроз, то они начинают проявлять агрессию друг к другу. Такими «угрозами» раньше были, например, рабочие задачи: агрессивная энергия уходила в активную деятельность. Теперь девать это добро некуда, а психика по привычке продолжает его генерировать.

А если ваши отношения со второй половиной давно дали трещину, то сейчас, когда сбежать от проблем в офис не получается, дело может дойти до крайней точки. В Китае после карантина случился всплеск разводов. Как этого избежать? Давайте разбираться.

Правило 1: Режим — всему голова

Многие решили для себя, что самоизоляция — время для отдыха. И ударились в тотальное безделье. Если ваша психика привыкла к напряжению, то она недолго сможет без последствий находиться в этом состоянии. Поэтому старайтесь соблюдать режим и планировать день.

Пусть даже совсем небольшие, но зато реальные цели, достигнутые во время карантина, помогут вам чувствовать себя продуктивным, повысить самооценку, настроение и отвлечься от идеи бесконечно выяснять отношения.

Прочесть книгу. Выучить пьесу на музыкальном инструменте. Испечь торт. Накачать пресс. Что угодно! Заведите блокнот, чтобы фиксировать прогресс письменно, или отчитывайтесь в соцсетях: публичные обещания эффективно работают на мотивацию.

Правило 2: Создавайте смыслы

Психотерапевт Виктор Франкл написал книгу «Скажи жизни «Да!» о своем пребывании в фашистских лагерях. И знаете, какое учение он потом создал? Логотерапию, лечение смыслом. Суть в том, что происходящее в жизни не имеет смысла, кроме того, который мы ему придаем. И тогда, в лагере, он нашел свой смысл нахождения там: например, помогал другим заключённым справиться с реальностью, полной страданий. Кстати, по статистике, заключённые чаще выживали и лучше себя чувствовали, если понимали, зачем им это надо.

В какой-то степени мы тоже сейчас в заключении, и будет полезно для себя сформулировать смысл происходящего. Желательно письменно. И обозначить ценности, ради которых вы сейчас готовы терпеть изоляцию.

Например, здоровье. Терапевтичной для вас может оказаться фраза: «Я объявляю свое здоровье высокой ценностью и готов заплатить за нее эту цену — провести время в изоляции». Конечно, вы всё это наверняка понимаете, но упражнение заключается в том, чтобы зафиксировать мысль на бумаге и потратить время на её осмысление.

Правило 3: Место для одиночества

Парадокс, но во время самоизоляции хуже всего дела обстоят с уединением. Если вы живёте не один, то дома всегда кто-то есть и это может привести к эмоциональному выгоранию.

Будет хорошо, если вы позволите друг другу проводить время в одиночестве. Для этого может быть выделена специальная «тайная» комната. Можно уединяться в ней по очереди — например, на один-два часа.

Тут могут возникнуть два препятствия. Первое можно обозначить как: «Ты хочешь побыть один/одна — значит, ты меня не любишь». Это признак созависимых отношений. На самом деле у каждого есть необходимость иногда находиться в одиночестве и, что особенно актуально для семей с детьми, — в тишине.

Второе препятствие часто мешает отдыхать и восстанавливаться женщинам: «Как же я пойду лежать в тишине, когда у меня столько дел, столько дел!». На этом основана распространенная схема конфликта в семьях: я тащу на себе хозяйство без отдыха из последних сил — сейчас они все меня оценят, вручат медаль и совершат низкий поклон — ожидания не оправдались, ощущение никчемности. Скандал.

Поэтому позволяйте себе передышку вовремя и следите за уровнем ожиданий от близких. А если вы начнёте наводить порядок и готовить еду для себя любимой, а не в качестве жертвы всем домочадцам (которую, скорее всего, никто не просил), то можете прожить весь карантин в добром расположении духа и без ссор с родственниками.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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