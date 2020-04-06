Фото: Олег Яровиков МФЦ Башкирии будут работать по предварительной записи Фото: Олег Яровиков

Офисы МФЦ в Башкирии с 6 по 30 апреля будут работать по предварительной записи.

Доступны прием и выдача документов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Выездные офисы до 30 апреля работать не будут. График работы МФЦ, действующих на территории торговых центров, пока не утвержден.

Предварительная запись доступна по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33; +7 (927) 3333 100;

через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ; обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ и на портале Госуслуги РБ. По этим телефонам также можно получить консультацию сотрудников учреждения, уточнить график работы или пакет необходимых документов, в зависимости от жизненной ситуации.