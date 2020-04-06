Фото: https://glavarb.ru/ Радий Хабиров провел дистанционный урок для школьников Башкортостана Фото: https://glavarb.ru/

6 апреля глава Башкортостана Радий Хабиров провел «нулевой урок» для школьников республики в режиме онлайн. Тем самым руководитель региона дал старт занятиям учащихся в новой четверти, которые впервые будут проходить в дистанционном формате.

﻿«Так получилось, что сегодня более 450 тысяч мальчишек и девчонок в нашей республике проведут первый урок после каникул не в своих классах, а дистанционно. Для нас это первый такой интересный, но, конечно, сложный вызов. И мы попытались создать для вас наиболее комфортные условия, чтобы вы могли учиться, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня как никогда все зависит от вас. От того, насколько вы хорошо, дисциплинированно учитесь, стараетесь получить знания, зависит ваше будущее. Сейчас – время героев, когда свой героизм можно проявить, просто оставаясь человеком, помогая своим близким и родным. И мне бы хотелось, чтобы через многие годы, когда у вас будут свои дети, вы могли бы с гордостью им рассказать, что были настоящими людьми. Что вам за это время не стыдно. И что вы сделали для этого что-то хорошее».

Полностью видео онлайн-урока доступно по ссылке

Как сообщал ﻿«Башинформ», в республике предусмотрены несколько вариантов организации дистанционного обучения: это онлайн-уроки, задания по электронной почте или доставка бумажных кейсов. В некоторых школах по решению муниципалитетов будут организованы дежурные группы численностью не более 15 человек. В первоочередном порядке туда будут включать детей, родители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.