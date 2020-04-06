Фото: Валерий Шахов Коронавирус в Башкирии: Чем опасен карантин; кто выиграет от COVID-19 и что от него спасет Фото: Валерий Шахов

Ученые назвали сферы экономики Башкирии, которые могут выиграть от COVID-19. Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Новых заболевших нет. 5 апреля стало известно, что в Башкирии третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом. По данным Минздрава, число заразившихся COVID-19 остается прежним — 10 человек, подозреваемых — 89 человек, информировал «Башинформ». В России заболело 5389 человек, 45 умерли.

Не подтвердился COVID-19 и у 26-летнего вахтовика из Башкирии, заболевшего в поезде «Москва – Белорецк». Он имел контакт с человеком с СОVID-19 и сейчас находится в Белорецкой больнице. Для того чтобы минимизировать риски завоза опасной инфекции, власти Белорецкого района закрыли въезд в муниципалитет со стороны Уфы, Магнитогорска и Учалов.

Главные опасности карантина. Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман. По его мнению, для поддержания здоровья пожилых следует от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов. «Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты», — посоветовал врач и напомнил о необходимости больше двигаться, а для борьбы со стрессом «найти хобби, отвлекающие занятия». 3 апреля глава Башкирии продлил режим самоизоляции в регионе еще как минимум на неделю, напомнили в «Башинформе».

А за нарушение режима самоизоляции граждан могут крупно оштрафовать. Согласно принятому 1 апреля 2020 г. ФЗ-99, статья 20.6.1 КоАП РФ вводит санкции за нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности, при угрозе ЧС, в зоне ЧС. Для граждан это предупреждение либо штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, за повторное нарушение — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кто может выиграть от коронавируса. Ученые Института стратегических исследований Башкирии сообщили, что в кризисный период выиграет тот, кто сможет адаптироваться к текущим условиям, и представили «окна возможностей» для республиканской экономики во время коронавируса. По мнению ученых, позитивное влияние коронавирус окажет на сферы, которые перейдут в онлайн. Это розничная торговля; общественное питание; реклама; образование; банковские услуги и службы доставки, а также АПК. Отмечается, что Башкирия может увеличить поставки сельхозпродукции в регионы, где уровень самообеспеченности продовольствием не соответствует нормам потребления, и закрепить позиции на внутриреспубликанском рынке. Уже сейчас наблюдается рост в страховании; производстве медпрепаратов; фармацевтике, передает «Башинформ».

В перечень наиболее уязвимых отраслей экономики попали производство изделий народных художественных промыслов, гостиничный и туристический бизнес, санатории, парикмахерские, а также творческая деятельность. Им будет оказана господдержка.

Какие башкирские предприятия — системообразующие. Тем временем правительство России утвердило перечень системообразующих организаций, куда вошли 646 предприятий, важнейших для функционирования экономики страны. В список системообразующих вошли «Башнефтегеофизика», «Роснефть» (материнская компания «Башнефти»), «Мечел» (владелец БМК), «ЭкоНиваАгро», «ОДК-УМПО», «Башкирские распределительные электрические сети», «УГМК» (Учалинский и Бурибаевский ГОК, «Башкирская медь»), «Нефаз», «СИБУР холдинг» (благовещенский «Полиэф»), «НПО Микроген» («Иммунопрепарат»), «Салаватстекло», «Башкирская содовая компания». В условиях кризиса из-за коронавируса власти при необходимости окажут им поддержку, сообщил «Башинформ».

Не ведитесь на хайп… Минздрав Башкирии отреагировал на критику пациента инфекционной больницы на качество оказания медпомощи и соблюдение мер противоэпидемических мероприятий медработниками. Ранее член Совета БРО «ОПОРА РОССИИ» и помощник депутата Госсобрания Константин Лукманов написал пост в Фейсбуке, в котором ставит под сомнение правильность его лечения и диагностики, а также просит обратить внимание на состояние экипировки врачей. В Минздраве РБ на это сообщили, что «он действительно болеет острым заболеванием, но не коронавирусной инфекцией». А также посоветовали «не вестись на хайп, который распространяется в сети» и относиться критично ко всей информации по коронавирусу. В ходе служебной проверки обращения выяснилось, что санитарно-эпидемиологический режим персоналом соблюдается согласно нормативам, передает «Башинформ».

…И не перегружайте интернет. Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин призвал всех не смотреть фильмы по интернету и не перегружать каналы связи во время школьных онлайн-уроков: с 9.00 до 14.30. Сегодня, 6 апреля, учебные занятия во всех школах республики начнутся в 10 часов с первого онлайн-урока с главой РБ, информировал «Башинформ». «Я только что записал урок, который завтра покажут нашим школьникам. И подумал, что все наши усилия будут абсолютно бессмысленны — я имею в виду начало учебной недели с завтрашнего дня — если нам не помогут родители», — написал Радий Хабиров 5 апреля во «ВКонтакте». «Ведь если мы упустим это время и наше новое поколение окажется в большом, сложном, взрослом мире с недостатком знаний — в этом будем виноваты мы с вами», — заявил он.

В магазинах будут раздавать маски и перчатки? Национальный союз защиты прав потребителей обратился в российское правительство с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса. Союз просит дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. Они должны раздаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями, считают в Союзе. Отмечается также, что требования к обеспечению покупателей одноразовыми полиэтиленовыми перчатками следует сохранить даже после того, как пройдет эпидемия коронавируса, рассказал «Башинформ».

Что спасет от COVID-19. Как сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, является вакцина, передает «Башинформ». «Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни, —заявил эпидемиолог. — Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины».

При этом, по данным «Башинформа», у россиян появится возможность сдать анализ на COVID-19 дома. С сегодняшнего дня, 6 апреля, Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ эпидемиологии. «Исследования на коронавирус будут проводиться на коммерческой основе. У всех граждан появится возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача», — сообщается на сайте ведомства.