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Глава Башкирии о COVID-19 на канале «Россия 1»: «Мы удерживаем ситуацию, не суетимся»

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео Россия 1

Глава Башкирии о COVID-19 на канале «Россия 1»: «Мы удерживаем ситуацию, не суетимся» Фото: стоп-кадр видео Россия 1

На территории Башкортостана ситуация с COVID-19 находится в «спокойном течении». Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 5 апреля сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Сейчас самое плохое – это суетиться. И мы не суетимся. Ситуация по вирусу в нашем понимании в спокойном течении – мы ее удерживаем. Поэтому, первое, что мы делаем – это соблюдаем режим самоизоляции, то, о чем мы договорились с нашими жителями, и наши жители проявили солидарность. Второе касается будущего, экономики. Вирусы приходят и уходят, а нам придется думать о будущем: если мы сейчас развалим всю экономику, ее просто остановим, тогда нам будет очень тяжело выбираться. Поэтому довольно большое количество предприятий с нашего разрешения сейчас работают, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. И мы очень признательны, что у нас есть свои полномочия, которые дают нам самим, оценивая, что у нас происходит, принимать свои решения, но на свой страх и риск, конечно. Третье, подготовка медицины к наихудшему сценарию, чем мы занимаемся. Четвертое – оказание помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Эти четыре вещи пересекаются, но если их выполнить организованно и четко, то вполне спокойно и разумно этот тяжелый путь нам удастся пройти», — сказал глава Башкортостана.

Радий Хабиров сообщил об эпидемиологической обстановке в регионе.

«У нас десять подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, из них трое пациентов выздоровели. 85 – с подозрением, мы ждем результатов теста. Коечный фонд на момент пика, как мы это понимаем, доведем до 2,5 тысяч. Сейчас у нас 471 койка, оборудованная по всем требованиям Минздрава. На мой взгляд, удалось мобилизовать медицину. Мы за 12 недель построим инфекционную больницу: в середине июня мы примем в больнице 520 коек, которые начали строить 25 марта. Главное, подготовить медицинскую составляющую. Другое дело, экономика, по ней нужно принимать решения», — отметил руководитель республики.
В Башкирии промышленность многопрофильная. Сразу удалось развернуть производство масок. Но, как и в других регионах, в Башкирии мощности есть, но не хватает сырья.

«Мы договорились и с Узбекистаном, и с Иваново. Мы вышли на пошив 130 тысяч масок в день. Но самое интересное, как только мы «выбрасываем» маски в нашу аптечную сеть, они тут же исчезают. Видимо, рынок нам еще наполнять в течение этой недели. Мы начали шить костюмы из спецматериала, и что важно, мы первыми сертифицировали их. Уже 1,5 тысячи костюмов ушли в медучреждения. Наши медицинские учреждения с уверенностью встретят эту заразу», — подчеркнул Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия 1».

ИА «Башинформ»
Теги: глава РБ, коронавирус
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