Жители Башкирии смогут увидеть Суперлуну

В ночь полнолуния, с 7 на 8 апреля, небо украсит Суперлуна. Она будет выглядеть примерно на 12-14% больше, чем Микролуна, и на 7% больше, чем средняя полная Луна. В этот момент Луна пройдет точку перигея и будет находиться на самом минимальном расстоянии от Земли в этом году.

Полнолуние наступит 8 апреля в 07.36 часов по уфимскому времени — через 8,5 часов после прохождения Луной перигея.

«Ничего необычного в суперлуние не происходит, заметить разницу в размерах и яркости Луны может, наверное, только очень внимательный наблюдатель. В суперлуние ожидается больший диапазон в океанских приливах и отливах, которые, как известно, являются следствием гравитационного воздействия Луны на Землю», — сообщили в Уфимском планетарии.