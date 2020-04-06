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Продавец мяса в Сибае заразил коронавирусом своего шестимесячного внука

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Продавец мяса в Сибае заразил коронавирусом своего шестимесячного внука Фото: Ксения Калинина

Мужчина, продававший мясо на одном из рынков Сибая, заразил коронавирусом своего шестимесячного внука. Ребенка доставили в медучреждение Магнитогорска, сообщает «КП-Челябинск».

«Ребенок находится в Центре охраны материнства и детства. Он заболел в результате контакта с больным», — прокомментировали в Минздраве Челябинской области.

Внук живет вместе с бабушкой и дедушкой, а анализы брали у всей семьи.

По данным издания, мясник вернулся с отдыха из ОАЭ, а затем отправился работать на рынок «Восточный» в башкирский город Сибай. Коронавирусом заразилась фельдшер, которая брала у мужчины анализы, в результате чего пришлось закрывать всю станцию скорой помощи. Под подозрением — сотрудница «Сбербанка» и аптекарь, с которым успел пообщаться продавец мяса.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее глава республики Радий Хабиров высказал опасения по поводу двух городов Башкирии, которые могут стать своего рода «красной» зоной.

«Нас погубит только одно: наша безответственность и негодяйское поведение. По-другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, что эти города выстрелят большим количеством зараженных. Кто нам это привез? Два безответственных жителя из Челябинской области, которые были за рубежом. Анализы у них были положительными, а они продавали всем мясо. Нужно до конца выявить людей, причастных к ситуации, и поместить их на карантин. Своего рода, «красная» зона появляется у нас в Сибае, которая явилась следствием только безответственного поведения».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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