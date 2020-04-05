Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

5 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
14:05 В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 8475 тестов. Под подозрением 89 человека. 3 пациента выписаны
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

НКО Башкирии откликнулись на призыв Минздрава о благотворительной помощи

ОБЩЕСТВО

Благотворительный фонд «Изгелек» откликнулся на призыв республиканского Минздрава о благотворительной помощи для тех больниц, которые закрываются под инфекционные или провизорные госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Башкирии.

В настоящее время «Изгелек» изучает возможность поставок в регион защитных костюмов и респираторов из Китая.

«А пока призываем шить марлевые маски по образцу, которые мы предоставим, общими усилиями. Благотворительный Фонд «Изгелек» обеспечит сырьем. Нужны волонтеры, которые готовы сшить эти маски для наших медиков. Если вы готовы помочь, прошу написать мне в комментариях или личке. Вместе сильнее!», — написала президент фонда Зарина Гайсина в своем аккаунте в Фейсбуке.
Между тем, региональная общественная организация инвалидов-колясочников «Альтернатива» помогла в уфе городской клинической больнице № 8.

Руководство «Альтернативы» договорилось о поставках воды для врачей, которые будут жить в больнице 28 дней, оставив свои семьи. Кроме того, достигнута с ГУП «Башкирские художественные промыслы «Агидель» о том, чтобы предприятие привезло врачам постельное белье, пижамы, носки и другие товары.

«Мне жаль, что у многих нет понятия, что это за беда. Но врачи будут на передовой, и им нужна наша помощь. Сейчас нужно просто помочь всем миром. Все, кто шьет маски, костюмы, у кого что есть: матрацы, постельное белье, одноразовая посуда, давайте поможем! Магазины закрыты, у продавцов все лежит на складах, привезите, пожалуйста», — обратилась на своей странице в Фейсбуке руководитель совета организации «Альтернатива» Татьяна Селезнева.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, благотворительность, «Изгелек», «Альтернатива»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии не подтвердился COVID-19 у вахтовика, заболевшего в поезде
4 апреля стал известен результат анализа на коронавирус 26-летнего вахтовика из Башкирии, заболевшего в поезде «Москва – Белорецк». Он отрицательный, соо
В Белорецке ограничен въезд со стороны Уфы
Власти Белорецкого района ограничивают проезд на территорию муниципалитета. Накануне вечером глава муниципалитета Андрей Иванюта написал в соцсетях, что
В Октябрьском едва не сгорел автосалон, пожарные спасли восемь новых машин
В Октябрьском сегодня ночью произошел пожар в автосалоне на улице Северной. По данным МЧС по Башкирии, горели кровля и перекрытие между первым и вторым
В России подписан закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для людей и бизнесов (граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть