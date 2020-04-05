НКО Башкирии откликнулись на призыв Минздрава о благотворительной помощи

Благотворительный фонд «Изгелек» откликнулся на призыв республиканского Минздрава о благотворительной помощи для тех больниц, которые закрываются под инфекционные или провизорные госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Башкирии.

В настоящее время «Изгелек» изучает возможность поставок в регион защитных костюмов и респираторов из Китая.

«А пока призываем шить марлевые маски по образцу, которые мы предоставим, общими усилиями. Благотворительный Фонд «Изгелек» обеспечит сырьем. Нужны волонтеры, которые готовы сшить эти маски для наших медиков. Если вы готовы помочь, прошу написать мне в комментариях или личке. Вместе сильнее!», — написала президент фонда Зарина Гайсина в своем аккаунте в Фейсбуке.

Между тем, региональная общественная организация инвалидов-колясочников «Альтернатива» помогла в уфе городской клинической больнице № 8.

Руководство «Альтернативы» договорилось о поставках воды для врачей, которые будут жить в больнице 28 дней, оставив свои семьи. Кроме того, достигнута с ГУП «Башкирские художественные промыслы «Агидель» о том, чтобы предприятие привезло врачам постельное белье, пижамы, носки и другие товары.

«Мне жаль, что у многих нет понятия, что это за беда. Но врачи будут на передовой, и им нужна наша помощь. Сейчас нужно просто помочь всем миром. Все, кто шьет маски, костюмы, у кого что есть: матрацы, постельное белье, одноразовая посуда, давайте поможем! Магазины закрыты, у продавцов все лежит на складах, привезите, пожалуйста», — обратилась на своей странице в Фейсбуке руководитель совета организации «Альтернатива» Татьяна Селезнева.