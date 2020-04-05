«Сегодня в 16.20 поступила информация о том, что из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения осталось более 300 частных домов в микрорайоне Нагаево. Планировалось подключить электроэнергию потребителям к 20 часам, однако удалось завершить ремонтно-восстановительные работы на два часа раньше. К 18 часам электроснабжение было восстановлено», — рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.

Более 300 домов в микрорайоне Нагаево в Уфе остались без электричества Фото: Андрей Старостин

Галина Бахшиева

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