Более 300 домов в микрорайоне Нагаево в Уфе остались без электричества
Более 300 домов в микрорайоне Нагаево в Уфе остались без электричества Фото: Андрей Старостин
В микрорайоне Нагаево Октябрьского района Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в Управлении гражданской защиты.
«Сегодня в 16.20 поступила информация о том, что из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения осталось более 300 частных домов в микрорайоне Нагаево. Планировалось подключить электроэнергию потребителям к 20 часам, однако удалось завершить ремонтно-восстановительные работы на два часа раньше. К 18 часам электроснабжение было восстановлено», — рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.