Всемирный курултай башкир проводит онлайн-встречи с врачами, писателями, журналистами

Всемирный курултай башкир запустил серию онлайн-встреч с врачами, психологами, писателями и журналистами.

Прямые эфиры в аккаунтах Всемирного курултая башкир в Вконтакте и Инстаграм проводятся ежедневно, в 17 часов.

«Так, журналист БСТ Рафик Ахметшин рассказал о вреде фейковых новостей, особенностях работы службы новостей в дни вынужденных каникул. Основатель онлайн-школы по чтению Корана Айҙар Сайгафаров поделился своим опытом организации работы в режиме самоизоляции, а также в воспитании детей. Между тем, врач-микробиолог, доктор медицинских наук, профессор БГМУ Марсель Туйгунов рассказал зрителям о природе коронавируса и возможных средствах защиты», — сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир.

Сегодня состоится встреча с Салаватом Хамидуллиным. Подписчики аккаунтов курултая в соцсетях смогут задать ему вопросы о генерале Шаймуратове — Герое России, истории башкир, башкирских родов.

В ближайшие дни на онлайн-встречи будут приглашены психологи, волонтёры, известные писатели, историки, представители районных курултаев, башкирских общественных организаций регионов России.

В аккаунтах соцсетей Курултая планируется провести мастер-классы по игре на национальных инструментах. На данный момент уже стартовали видеоуроки по игре на курае от руководителя Аппарата ИК ВКБ Загира Ишкина, физкульминутки.

Год башкирского языка, объявленный Всемирным курултаем башкир, также проходит под хештегом # и #ҡоролтайонлайн . Учителя, курултаи районов и городов проводят онлайн-конкурсы.

Совместно с ресурсным Центром национального образования Минобрнауки Башкортостана стартовал детский конкурс. Кроме того, проводится частушечный конкурс «Таҡмаҡ батл», дистанционный конкурс начинающих поэтов «Йәйләүҙә».

«Отрадно, что проекты востребованы, число желающих принять участие в конкурсах растет с каждым днем. Наша цель — максимально увеличить присутствие башкирского языка в интернете, предоставить площадки для самостоятельного изучения и развития родного языка», — подчеркнули в пресс-службе Всемирного курултая башкир.