Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Башкирии отмечается подъем уровня воды на паводкоопасных реках Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

На территории республики с установлением теплой погоды отмечается подъем уровня воды на водных объектах, особенно на паводкоопасных реках, констатировали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

По данным Башгидромета, в башкирской столице уровень воды на реке Уфа в районе Шакши поднялся за сутки на 56 см, возле Красной горки в Нуримановском районе — на 55 см.

Кроме того, в Стерлитамакском районе наблюдается подъем воды на реке Стерля около села Отрадовка на 43 см, а также в Уфе, на реке Белая — на 28 см за сутки.

«Жители Башкирии могут наблюдать за ледовой обстановкой на реках республики в онлайн-режиме через геоинформационную систему «Паводок» на нашем официальном сайте», — напомнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Узнать, как вести себя при угрозе наводнения можно здесь

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «112».

Как сообщал «Башинформ», согласно прогнозам, максимальный весенний подъем рек Башкирии ожидается с 17 по 26 апреля. Это на 6 – 10 дней раньше средних многолетних значений.