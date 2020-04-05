Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

5 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
14:05 В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 8475 тестов. Под подозрением 89 человека. 3 пациента выписаны
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии отмечается подъем уровня воды на паводкоопасных реках

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Башкирии отмечается подъем уровня воды на паводкоопасных реках Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

На территории республики с установлением теплой погоды отмечается подъем уровня воды на водных объектах, особенно на паводкоопасных реках, констатировали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

По данным Башгидромета, в башкирской столице уровень воды на реке Уфа в районе Шакши поднялся за сутки на 56 см, возле Красной горки в Нуримановском районе — на 55 см.

Кроме того, в Стерлитамакском районе наблюдается подъем воды на реке Стерля около села Отрадовка на 43 см, а также в Уфе, на реке Белая — на 28 см за сутки.

«Жители Башкирии могут наблюдать за ледовой обстановкой на реках республики в онлайн-режиме через геоинформационную систему «Паводок» на нашем официальном сайте», — напомнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Узнать, как вести себя при угрозе наводнения можно здесь.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «112».

Как сообщал «Башинформ», согласно прогнозам, максимальный весенний подъем рек Башкирии ожидается с 17 по 26 апреля. Это на 6 – 10 дней раньше средних многолетних значений.

Галина Бахшиева
Теги: паводок, ЧС, реки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии не подтвердился COVID-19 у вахтовика, заболевшего в поезде
4 апреля стал известен результат анализа на коронавирус 26-летнего вахтовика из Башкирии, заболевшего в поезде «Москва – Белорецк». Он отрицательный, соо
В Белорецке ограничен въезд со стороны Уфы
Власти Белорецкого района ограничивают проезд на территорию муниципалитета. Накануне вечером глава муниципалитета Андрей Иванюта написал в соцсетях, что
В Октябрьском едва не сгорел автосалон, пожарные спасли восемь новых машин
В Октябрьском сегодня ночью произошел пожар в автосалоне на улице Северной. По данным МЧС по Башкирии, горели кровля и перекрытие между первым и вторым
В России подписан закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для людей и бизнесов (граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть