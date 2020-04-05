Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии «двойки» и «тройки» в первую неделю дистанционного обучения ставить не будут Фото: ИА «Башинформ»

В первую неделю дистанционного обучения, стартующего в Башкирии с 6 апреля, «двойки» и «тройки» выставляться не будут, сообщил на брифинге в воскресенье министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

«Безусловно, оценки во время дистанционного обучения ставить будем. Но в первую неделю обучения мы рекомендовали всем нашим учителям пока отказаться от оценок «неудовлетворительно» и «удовлетворительно». То есть «двойки» и «тройки» однозначно в электронном журнале на следующей неделе появляться не будут. Учимся только на «хорошо» и «отлично»», — добавил глава Минобрнауки Башкирии.

Напомним, продолжительность уроков при дистанционном обучении в школах составит 30 минут.

Для учащихся начальных классов планируется проводить не более четырех уроков в день. Для основного звена — до шести уроков, для старшего звена или учащихся 10-11 классов — не более семи уроков в день.