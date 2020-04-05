Минздрав РБ призвал не вестись на хайп и относиться критично ко всей информации о КВИ

Минздрав Башкирии отреагировал на критику пациента инфекционной больницы на качество оказания медицинской помощи и соблюдение мер противоэпидемических мероприятий со стороны медработников. В ходе служебной проверки обращения выяснилось, что санитарно-эпидемиологический режим персоналом соблюдается согласно установленным нормативным документам, сообщили в Минздраве РБ.

Член Совета БРО «ОПОРА РОССИИ» и помощник депутата государственного Собрания — Курултай Республики Башкортостан Константин Лукманов написал пост в Фейсбуке, в котором ставит под сомнение правильность его лечения и диагностики, а также просит обратить внимание на состояние экипировки врачей.

«Он действительно болеет острым заболеванием, но не коронавирусной инфекцией (КВИ), — говорит заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова. — У нас же никто не отменял сезонный подъем гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции и т.д. На мой взгляд, причиной его обращения в соцсети стало недостаточное информирование пациента со стороны врачей. Может быть, ему и сказали о его болезни, а он не понял, может, не преодолел свое недоверие к медицинскому персоналу, свой страх. Может быть, ему плохо и одиноко в самоизоляции. Вчера мы с ним поговорили по телефону. Проверили все анализы и исследования — все было выполнено, как положено. И два анализа на коронавирусную инфекцию — отрицательные. Но ведь ему же надо было об этом сказать! Вся проблема, на мой взгляд, в том, что с ним недостаточно долго или не достаточно понятно поговорили. У нас сейчас нет тяжелых больных КВИ, нет эпидемии в республике. В этот период могу посоветовать не вестись на хайп, который распространяется в сети, относиться критично ко всей поступающей информации и ко всему происходящему. А врачей мы настойчиво настраиваем более внимательно коммуницировать с пациентами. Но вы поймите, врачи — тоже люди, такие же, как мы, и тоже боятся. И эти свои страхи они не всегда могут скрыть. Им некогда копаться в сети и искать там проверенную информацию — они работают. Поэтому, в этот период самоизоляции, надо быть более снисходительными друг к другу».

Член Общественной палаты России и штаба по предотвращению распространения КВИ в РБ Ростислав Мурзагулов считает поведение блогера безответственным и призывает не сеять панику там, где для этого нет никаких оснований.

«Мы хотели бы попросить всех наших жителей не быть такими безответственными. Человеку сразу сделали анализы на коронавирус, он был отрицательный, то есть очевидно, что у него нет этой коронавирусной инфекции (КВИ). Зачем привлекать к себе внимание таким образом? Зачем говорить, что якобы существует какая-то опасность для других людей, тогда как её нет. Это достаточно безответственное поведение. Мы хотели бы поблагодарить всех наших жителей. Наши люди ведут себя дисциплинированно, собрано, выдерживают карантин и режим самоизоляции, слушают рекомендации врачей. Такие единичные случаи, когда один человек начинает "воду мутить", они и других людей сбивает с толку, которые помогают нам избежать больших жертв. Подумайте о своих соседях, своих родственниках и просто не ведите себя так», — призвал Мурзагулов.